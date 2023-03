Episódio extra: afinal, que espera a China conseguir na frente diplomática da guerra?

Dois dias antes de a guerra fazer um ano, surgiu uma imagem na comunicação social que mostra o Presidente da Rússia reunido com o principal diplomata chinês, Wang Yi. Desta vez Vladimir Putin não está do outro lado de uma longuíssima mesa, mas à distância de um aperto de mão. A China não pode ostracizar o Ocidente, com o qual mantém uma relação comercial infinitamente mais vantajosa do que com a Rússia. Ao mesmo tempo, Pequim e Moscovo sabem que Washington é a principal ameaça às suas ambições globais e regimes políticos.

Não sendo possível afirmar com segurança que a China vá fornecer armas à Rússia, já é possível descodificar alguns dos objetivos de Xi, imensamente reforçado ao leme do Partido Comunista e, assim, dos desígnios do país, em toda a atividade diplomática que tem fomentado no que diz respeito à resolução da guerra da Ucrânia. O ditador chinês mantém os seus mais competentes diplomatas numa luta constante para convencer o mundo que a China detém a chave para a resolução de conflitos, e que ninguém tem nada a ganhar em se lhe opor.

Para falar sobre estas manobras a caminho de uma posição de força que só tenderá a reforçar-se, são convidadas deste episódio Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa, onde também é professora de Estudos Asiáticos, e Salomé Fernandes, jornalista da secção de Internacional, que acompanha de perto as políticas da China, para fora e para dentro.

