Naufrágio na costa italiana: Europa e migrações, ou como realidade e discurso estão cada vez mais dissociados

Ao largo da Calábria, no sul de Itália, um naufrágio vitimou pelo menos 68 pessoas. É mais uma tragédia a ceifar os que, desesperados, sonham com uma vida melhor, vida normal, ou apenas vida no Velho Continente, em vez da morte certa nos seus países de origem.

Para conversar sobre migrantes, refugiados e as decisões que a União Europeia (não) toma sobre o seu acolhimento e integração, são convidados deste episódio Tiago Cardoso, doutorando em Relações Internacionais nas áreas do asilo, proteção internacional, migrações, que já foi voluntário em missões internacionais, e Ana França, jornalista do Expresso e autora de reportagens em pontos quentes de afluxo de refugiados, como Lampedusa ou o Líbano. A condução do debate cabe ao editor da secção internacional, Pedro Cordeiro, ficando a edição técnica a cargo de Salomé Rita e João Luís Amorim.