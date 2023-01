Vandalismo vs. Democracia. O Brasil, segundo a historiadora Lilia Schwarz e o embaixador Luís Faro Ramos

Uma conversa com a historiadora e escritora brasileira Lília Schwarcz e o embaixador de Portugal em Brasília, Luís Faro Ramos, onde se fala de cultura, política, educação, diplomacia, racismo, feminismos, e ainda se revelam segredos sobre as ondas da Nazaré, caldo verde e acarajé. Fala-se ainda sobre a próxima cimeira Luso-Brasileira, que se realiza em Portugal à boca do 25 de Abril, com Chico Buarque a receber o Prémio Camões que espera por ele há quatro anos. A moderação deste episódio é feita pela jornalista Manuela Goucha Soares, e a edição técnica está a cargo de João Martins.

tiago pereira santos