A alternativa a António Costa poderá ser Passos Coelho?

No momento mais baixo do governo de António Costa, o PSD de Luís Montenegro não ganha espaço de afirmação como alternativa. No partido, vão aparecendo vozes criticas mas ninguém dá um passo para contestar o líder. Pedro Passos Coelho é o desejado, mas haverá condições políticas para o seu regresso à liderança do PSD? Neste episódio, conversamos com o jornalista do Expresso Hélder Gomes.

tiago pereira santos

