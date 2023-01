Afinal a Europa ainda atrai? Euro já tem 20 Estados-membros e Espaço Schengen soma 27

Se euroceticismo, populismo e nacionalismo fazem manchetes e conquistam votos, não é menos verdade que as populações dos Estados-membros da União Europeia querem permanecer nela. Nos últimos três anos, os apoios à recuperação económica na sequência da pandemia de covid-19 e a unidade mantida face à invasão russa da Ucrânia tornaram claros para muitos os benefícios nem sempre visíveis de pertencer ao clube europeu.

Prova de que o projeto europeu está vivo é a entrada — no passado dia 1 de janeiro, 37 anos depois da adesão de Portugal e Espanha à então Comunidade Económica Europeia — da Croácia para a Zona Euro, de que é o 20º membro, e para o Espaço Schengen, que passa a somar 27 (nem todos da UE). Bulgária e Roménia estão na calha e outros países que ainda não fazem parte do espaço comunitário querem juntar-se a ele em breve.

Este episódio explora as forças e fraquezas do projeto europeu, numa conversa com Madalena Meyer-Resende, investigadora de temas europeus do Instituto Português de Relações Internacionais, e Ana França, jornalista da secção internacional do Expresso. A moderação esteve a cargo do editor Pedro Cordeiro e a edição técnica é de João Luís Amorim.

Em 2023, O Mundo a Seus Pés passou a ter periodicidade semanal (em vez de quinzenal). A condução do programa é rotativa entre os jornalistas Cristina Peres, Pedro Cordeiro, Manuela Goucha Soares e Ana França.

