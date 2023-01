Pansexual no tempo em que (quase) todo o sexo era crime

Celebram-se esta semana 40 anos do Código Penal que descriminalizou o sexo fora do casamento, na altura reservado aos heterossexuais. Foram precisos nove anos desde o 25 de Abril para dar este passo. Tantos anos de moralidade sexual no edifício legislativo afectam ainda hoje a forma como vivemos a nossa sexualidade? Procuramos respostas, numa conversa com Pedro Nobre, doutor em Psicologia Clínica, director da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto.

tiago pereira santos

