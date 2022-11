Um mês após a entronização, milhares pedem nas ruas a demissão de Xi Jinping

De Xangai a Urumqi, de Pequim a Cantão, milhares de chineses têm saído às ruas nos últimos dias para protestar contra as medidas decretadas pelo regime comunista para travar a pandemia de covid-19. Fartos de confinamentos e das suas consequências por vezes trágicas, cidadãos desafiam a ditadura.

Para entender o que está em jogo, são convidados deste episódio os jornalistas António Caeiro, antigo correspondente da agência Lusa em Pequim e colaborador regular do Expresso; e Ana França, redatora da secção internacional do jornal. A conversa é moderada pelo respetivo editor, Pedro Cordeiro, cabendo a sonoplastia a João Luís Amorim.

Com redes sociais e VPN a tornarem cada vez mais difícil o trabalho da censura, a informação vai circulando e fomenta o descontentamento. Tudo isto acontece um mês após um congresso cuidadosamente coreografado do Partido Comunista Chinês que pareceu consagrar Xi Jinping como grande timoneiro do país, a um nível só equiparável ao de Mao Tsé-tung. Agora, nas ruas, pede-se mesmo a destituição do Presidente.

