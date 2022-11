Ana Gomes: “Tenho pena que o Presidente da República tenha ido ao Catar e nunca a Odemira”

Para Ana Gomes, não há forma de olhar para os problemas de direitos humanos no mundo sem olhar para o que se passa por cá: “Em Portugal não há falta de questões de direitos humanos para onde olhar”. A comentadora ressalva que só este ano foram assassinadas 28 mulheres e acrescenta que “é um combate que não é só para as mulheres, é para os homens todos”. As condições de escravatura dos trabalhadores em Odemira merece especial indignação: Ana Gomes ressalva que o Presidente da República nunca visitou Odemira, onde houve várias denúncias de exploração e escravatura dos trabalhadores imigrantes. O comentário foi exibido na SIC Notícias a 27 de novembro.

