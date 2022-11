COP 27: Metas, leis e regulamentos não chegam para defender o planeta, é preciso ação

Entramos hoje na segunda semana da COP 27, a cimeira do clima das Nações Unidas. Os delegados vão tentar transformar em medidas concretas as grandes promessas dos líderes internacionais, que já deixaram o Egito.

Há duas semanas, a revista “The Economist” fazia capa com um adeus ao objetivo de manter o aumento da temperatura média do planeta relativamente à era pré-industrial em apenas 1,5º C, lembrando que no entusiasmo do multilateralismo de 2015, tinha ficado por pensar como viria a ser executado o Acordo do Clima de Paris.

Entretanto, um terço do Paquistão ficou submerso por monções extraordinariamente violentas, houve ventos inéditos nos Estados Unidos e a seca prolongada está a matar tudo o que esteja vivo no Corno de África são notícias de todos os dias e não uma projeção para o final do século.

O convidado deste episódio do Mundo A Seus Pés é João Dias Coelho, presidente do GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, uma organização não governamental dedicada à defesa do ambiente e desenvolvimento sustentável desde os anos 80 do século passado.

Entre a COP 26 de Glasgow e a COP 27 do Egito, as priodidades climáticas foram atropeladas pela crise energética precipitada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. O MASP pergunta: a agenda desta Cimeira do Clima da ONU ainda está alinhada com a realidade?

O Mundo a Seus Pés, podcast da secção do Internacional do Expresso, tem autoria de Pedro Cordeiro e edição multimédia de João Martins. Pode ser ouvido em todas as plataformas de podcast e ainda no site do Expresso









