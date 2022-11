O PCP aburguesou e agora tem de voltar ao trabalho?

Os comunistas mudaram a liderança e querem voltar ao que já foram. “A luta continua” ouviu-se vezes sem conta na Conferência Nacional, mas a chegada de Paulo Raimundo coincide com o regresso a um passado de luta nas ruas e nas empresas que parecia perdido. A influência nos corredores do poder que dava a Geringonça é passado, mas o PCP garante que não desiste e vai à luta. Neste episódio, conversamos com a jornalista Rosa Pedroso Lima.

tiago pereira santos

