2007: Tinha sido tão "Porreiro, Pá!"

Para falar do que nos diz dos portugueses a reeleição de um chefe de Governo com uma licenciatura irregular, convidámos dois ex-deputados, Vitalino Canas, do PS, que à época era porta-voz do partido, e José Matos Correia, do PSD, crítico militante de José Sócrates. E nem sempre estiveram de acordo.

NUNO FOX

Seguidores atentos da política europeia, foram mais cordatos a olhar os sucessos e fracassos do Tratado de Lisboa, que era suposto ter preparado a União para o alargamento inevitável e afirmar a Europa na geopolítica global mas que, 16 anos depois, deixa uma Europa que continua às voltas com o seu alargamento (a Ucrânia que o diga) e que não conseguiu evitar o regresso da guerra. Tudo podia ter sido mais porreiro, pá.

Mas o caso Sócrates não foi o único escândalo político de 2007. "Conforme faço uma escriturazinha, rapo dois mil aqui, dez mil acolá”, titulava o Expresso numa notícia que revelava as escutas telefónicas ao dono da Braga Parques, que tentou comprar o vereador do BE José Sá Fernandes. Um escândalo que levaria à queda do presidente da câmara Carmona Rodrigues e à realização de eleições antecipadas que puseram António Costa à frente da capital. Também foi neste ano que Luis Filipe Menezes chegou a líder do PSD e que Paulo Portas regressou a líder do CDS.



NUNO FOX