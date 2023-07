Ricardo Parreira, CEO da PHC: "Acredito que a felicidade depende de nós. Já a infelicidade pode ser posta em prática por maus líderes"

Tornou-se empreedendor num tempo em que uma gargalhada a ecoar no meio de um escritório era sinal de falta de produtividade: “Havia esta conotação de que as pessoas, no escritório, se estavam a rir, não estavam a trabalhar”. Ricardo Parreira sempre pensou diferente. Sempre gostou do som das gargalhadas, mas só anos mais tarde percebeu a sua relação direta com a produtividade.

Foi a partir dessa descoberta que estruturou todo um modelo de gestão para garantir na PHC Software um equilíbrio quase perfeito entre a capacidade de sorrir e a de produzir e gerar impacto nos clientes e na comunidade. O presidente executivo da tecnológica PHC Software soma 34 anos à frente da empresa que criou em 1989, depois de ter somado uns quantos empregos por conta de outrem, para ganhar as competências que considerava essenciais, em áreas estratégicas, para se tornar um bom gestor.