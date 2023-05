Paulo Teixeira, CEO da Pfizer: "Sem saúde não haverá economia, não haverá nada"

Sonhava com uma carreira ligada aos recursos humanos, mas acabou por se render à indústria farmacêutica, Entrou no sector há quase três décadas, como delegado de informação médica, e fez todo o caminho até ao topo. Sociólogo de formação, Paulo Teixeira, lidera a farmacêutica Pfizer em Portugal, e esteve ao leme de todo o processo de distribuição da vacina contra a covid-19 em solo nacional. Como líder e como pessoa, garante, “a pandemia mudou-me!”

O CEO da Pfizer não tem dúvidas de que a pandemia mudou os líderes, os trabalhadores e mudou o paradigma da indústria farmacêutica. Só não conseguiu ainda alterar o que para Paulo Teixeira é fundamental que mude: “infelizmente ainda não mudou o paradigma que é percebermos a importância da saúde. Sem ela não haverá economia, não haverá nada”, vinca.

Paulo Teixeira lamenta que persista o “estigma” de que a indústria está apenas focada no lucro e que “o sector da saúde (e o farmacêutico) ainda não sejam vistos como o parceiro estratégico que podem ser”. O CEO da Pfizer em Portugal fala de como a pandemia conseguiu unir os países, as empresas do sector farmacêutico, os governos, as entidades de saúde e acelerar os processos de inovação terapêutica, numa lógica de cooperação que se deveria perpetuar.