Cristina Rodrigues, CEO da Capgemini Portugal: "Na semana depois de assumir o cargo perdi o concurso mais importante que tínhamos nesse ano"

Admite que “foi difícil digerir”, mas que é fundamental que nas empresas exista margem para o erro e que ele seja assumido como uma aprendizagem. “Não aprendemos a falhar na universidade, nem a aceitar o erro como parte do processo. E custa, custa muito, mas é isso que isso faz de nós líderes mais fortes”, vinca, acrescentando que também no fracasso o CEO tem de saber dar o exemplo, assumindo-o e aprendendo com o que correu mal.

“Se alguma coisa corre bem, são as nossas pessoas que devem ir à frente e receber o justo reconhecimento. Líder deve ficar na retaguarda. Mas quando algo corre mal, o líder tem de ser o primeiro a avançar e dar a cara pelo fracasso. É esse o nosso papel”, defende. Para Cristina Rodrigues é da margem para errar que nasce o sucesso. E as empresas têm que passar às suas pessoas a ideia de que “correndo bem ou mal, têm uma mão que as ampara”. “Ninguém se deve deixar ir abaixo com o fracasso”.