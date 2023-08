O teste para Conceição e os problemas que Schmidt resolve depois de os criar

Falámos das repercussões que a saída de Otávio terá no FC Porto, as incertezas a que o Benfica se agarra devido às opções do treinador e a aurora de Paulinho no Sporting por deixar de ser a referência atacante. Houve também tempo para Rui Malheiro louvar a craque Aitana Bonmatí e Tomás da Cunha fazer a sua vénia ao super jogador que é Phil Foden. Emissão conduzida por Diogo Pombo