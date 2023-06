Paulo Morais sobre a TAP: “Os governantes estão a mentir muito bem. Cada um com sua própria narrativa, mas claramente estão a mentir”

Tudo somado, o prejuízo para a TAP é estimado em 444 milhões de dólares, no pressuposto de que a entrada de David Neelman no capital da TAP em 2015 deveria ter sido efetuado com dinheiro fresco. Mas não foi, porque o empresário consegui um adiantamento de 226 milhões de dólares do próprio fabricante de aviões, a AIBUS, para se tornar acionista da TAP. E foi este dinheiro que foi injetado na companhia como capital e afinal a TAP está a pagá-lo de volta à Airbus e às empresas de leasing como um acréscimo inexplicável ao valor das prestações dos aviões. Mas o mais surpreendente é que tanto na Comissão de Inquérito à gestão da TAP como na Comissão de Economia e Obras Públicas este assunto e tratado como se se resumisse a uma divergência entre partidos políticos, PSD e PS que alternaram no poder.