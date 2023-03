Carlos Andrade: “A minha mãe nasceu em Cabo Verde, muito pobre, trabalhou ilegalmente, mas insistiu nos meus estudos. Tudo que tenho é dela”

Gestor de conteúdos online e humorista, escolhe a mãe como mulher mais inspiradora. "A minha mãe nasceu em Cabo Verde, muito pobre, viajou para Portugal e, anos depois, mandou buscar a minha irmã e a mim. Desistiu de muitos sonhos, queria ser polícia, mas a sociedade cabo verdiana era muito machista e não aceitou. Queria estudar, mas não conseguiu, e por isso insiste muito nos estudos porque quer um futuro melhor para nós". Carlos Andrade admite que foi muito ingrato com os pais, porque na adolescência tinha muita vergonha de ser pobre. "Cheguei a roubar os meus pais e zerei a conta bancária da minha mãe, que tinha cerca de 400 euros, para comprar roupa. Ela não me bateu, só chorou à minha frente". Hoje Carlos é grato, olha para trás e tenta que a mãe tenha orgulho nele.

