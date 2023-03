A decisão do TPI, a crise da habitação num país onde “não faltam casas” e o Presidente que “se intromete demasiado” nas questões do Governo

Em relação à deslocação de Xi Ji Ping a Moscovo, Sousa Tavares diz que as críticas revelam "ingenuidade ou má-fé". Para o cronista do Expresso, a crise da habitação só existe em Lisboa e do Porto, num país "desequilibrado" há décadas. Sousa Tavares não passa ao lado da tensão entre Marcelo e Costa e deixa a nota: o PR “anda a intrometer-se demasiado nas questões do Governo”.