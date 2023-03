Cabaz alimentar: a maior descida de preços do ano aconteceu por causa da ASAE?

Os preços dos bens alimentares continuam 23% acima dos valores registados antes da guerra na Ucrânia, mas esta semana houve uma redução, a maior do último ano. Terá sido o resultado das investigações levadas a cabo pela ASAE? Oiça aqui o episódio do Economia dia a dia, novo podcast diário do Expresso

23 Março 2023 18:20