1978: o ano do CDS, do socialismo na gaveta e da Habitação

O episódio de hoje é sobre o ano em que o CDS chegou ao poder pela primeira vez e nós fomos falar com um ministro desse governo, para recordar o que levou um partido de centro-direita a viabilizar um governo do PS, chefiado por Mário Soares. A história é contada por Basílio Horta que acabou por se separar amigavelmente do seu “primeiro amor”, sendo hoje presidente da Câmara de Sintra, eleito pelo Partido Socialista. O que levou vários dirigentes do CDS a acabar nos braços do PS é outro tema de conversa neste Liberdade Para Pensar

Há uma hora