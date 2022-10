“Bolsonaro, a criatura de Lula” e a responsabilidade de quem ajudou Bolsonaro a passar do estatuto de troglodita ao de Presidente

Falamos ainda do futuro aeroporto e de vir a ser estudada a localização em Santarém, "até parece que queremos gastar mais tempo e dinheiro". Sobre a sabotagem dos gasodutos Nordstream, fica a pergunta: "Putin será assim tão estúpido?". E na semana em que revelamos que o Algarve só tem água para mais um ano, voltamos a falar dos erros dos especialistas que já não se reuniam há demasiado tempo.

tiago pereira santos

