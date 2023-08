Luís Marques Mendes: "Todos dizem que o sul de Espanha está mais barato que o Algarve"

Dentro do plano da subjetividade, quanto ao fluxo turístico de turistas que por esta altura procuram o sul de Portugal para fazer férias, há algo que é inequívoco: "Temos uma crise social que retira poder de compra aos portugueses face aos turistas estrangeiros e o Alvarve está muito caro". A AHETA, Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, avança com uma redução na ordem dos 7% de portugueses que deixaram, este ano, de frequentar as praias e as unidades hoteleiras algarvias. Ouça o comentário em podcast, emitido na SIC a 13 de agosto.