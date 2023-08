É desta que o PSD arranca?

O líder do PSD regressa ao calçadão de Quarteira para iniciar um novo ano político. Já no próximo mês tem eleições regionais na Madeira e, em menos de um ano, terá um teste nas Europeias. Se não as ganhar, a oposição interna vai aparecer. O que tem de fazer Luís Montenegro para um dia poder ser primeiro-ministro? Neste episódio, responde o director-adjunto do Expresso David Dinis.