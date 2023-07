Marques Mendes: “Nestas JMJ participam todos os países do mundo, com exceção das Maldivas”

“Um recorde absoluto”. Assim o classifica, Luís Marques Mendes. Nunca antes haviam participado tantos países nas Jornadas Mundiais da Juventude. Locais “com pouquíssima implantação da igreja católica”, como o Butão, Mongólia ou Mauritânia, estão presentes nesta jornada. Espanha, França, Itália, EUA e Portugal formam o top 5 no que toca a representação em número de peregrinos. A lusofonia conta com um número de mais de 8 mil pessoas, a maior parte oriundos do Brasil, mas também Cabo Verde se encontra nesta lista. Quanto ao clero, serão mais de 9 mil padres, 766 bispos e 30 cardeais. Ainda, mais de 22 mil voluntários, 600 eventos e 2500 artistas. Quanto ao impacto económico, um estudo referido pelo comentador, aponta para um intervalo de valores entre os 400 e os 600 milhões de euros de riqueza adicional.