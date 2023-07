Ana Gomes: “A falta de transparência nos contratos da JMJ ainda pode vir a sair cara”

Os 78% dos contratos que este ano dispensaram concurso - 46%, só neste mês - e a questão dos ajustes diretos, deixaram de fora, sem possibilidade de ir a concurso, várias empresas. Nas palavras de Ana Gomes, “ainda nem estão sequer publicados no portal base, todos os contratos que foram feitos”. Esta “falta de transparência” a somar ao facto dos contratos por ajuste direto poderem vir a ser impugnados, tudo isso poderá levar a um “pagamento do Estado a todas as empresas que não puderam concorrer”. Oiça o comentário em podcast