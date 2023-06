Luís Marques Mendes: “Ir para a Europa seria o suicídio político de António Costa”

"Dá sempre jeito quando o primeiro-ministro está em perda de popularidade cá dentro, nada melhor do que mostrar que a Europa o deseja muito. E depois António Costa diz 'não vou', fica um bonito gesto para eleitor ver", ironiza o comentador. Nesta edição do seu comentário, emitido na SIC a 25 de junho, Luís Marques Mendes abordou ainda a auditoria à auditoria à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no que diz respeito ao mandato do ex-Provedor, Edmundo Martinho, e as declarações do ministro João Galamba sobre a hipótese de ter o novo aeroporto em Santarém, criando "a suspeita de que o ministro intervém porque quer condicionar a decisão final".