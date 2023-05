Marques Mendes: “É um disparate sem nome não se poder comprar tabaco em áreas de serviço, cafés ou restaurantes”

Andamos perdidos a debater a "mercearia política", nas palavras de Luís Marques Mendes. "A política portuguesa está um pouco estranha" e, por isso, o comentador traz para a mesa de debate desta noite os números do INE. O que nos dizem? Há desqualificação, os salários não aumentam e os jovens formados continuam a fugir do país. Mas o caso entre o Governo e o SIS não é de todo mercearia política e Luís Marques Mendes não evita criticar o que se passa. “A principal responsável do Serviço de Informações devia sair, pelo seu pé, com total naturalidade”, deixa a nota. O comentador considera que o caso alterou significativamente o cenário da política nacional e que o Governo não tem margem para erro. Já o PSD tentou uma aproximação à Iniciativa Liberal e afastou o Chega da equação. Será suficiente para conquistar aquilo que o comentador chama de "país real"? Mostra-se cético, "o PSD tem reagido às trapalhadas, as pessoas querem que aja". Ouça a opinião de Luís Marques Mendes em podcast. Este programa foi emitido na SIC a 14 de maio.