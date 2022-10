Luís Marques Mendes: “Foi um lapso infeliz [de Marcelo] que não devia ter acontecido, porque o tema 'abusos sexuais' é delicado”

Polémica que rodeou as declarações do presidente da República é tema incontornável desta semana. "Foi um momento infeliz" e "Marcelo tinha mesmo de pedir desculpa", afirma o comentador. A avaliação do Orçamento do Estado para 2023 é também outro dos focos da análise de Marques Mendes. "Este Orçamento é prudente, por causa da situação internacional de incerteza e instabilidade", diz o comentador da SIC. A análise de Luís Marques Mendes aconteceu a 16 de outubro no Jornal da Noite, liderado por Clara de Sousa.

Todos os domingos a análise de Luís Marques Mendes no Jornal da Noite. Um espaço em que o comentador olha de forma atenta e crítica para os assuntos que marcam a semana em Portugal e no estrangeiro. Ouça aqui outros episódios: