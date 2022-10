Abusos na Igreja: o dia em que o Presidente pediu desculpas

Marcelo Rebelo de Sousa “nunca tinha cometido um erro que chocasse tanto”, diz Vítor Matos, jornalista do Expresso e autor da biografia do Presidente da República. O escândalo dos abusos sexuais na igreja Portuguesa somou outro escândalo, o da desvalorização, por parte do Presidente, do número de casos apurados pela comissão independente. Que consequências terão estas declarações e o subsequente pedido de desculpas? Para discutir estes temas estiveram em estúdio Henrique Pinto, teólogo, Vitor Matos, jornalista do Expresso e autor da biografia de Marcelo Rebelo de Sousa, Manuel Magalhães e Silva, advogado e consultor de Jorge Sampaio e Mafalda Pratas, politóloga. A moderação deste programa exibido a 15 de Outubro na SIC Notícias esteve a cargo de Ricardo Costa.

