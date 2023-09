Marcelo e o caso em aberto do Mais Habitação

Marcelo Rebelo de Sousa alertou que, mesmo que o pacote Mais Habitação volte a ser votado e promulgado, o diploma ainda "precisa de regulamentação e essa há de vir às minhas mãos, portanto aquilo que parece caso encerrado, não o é". Cecília Meireles considera que o "problema não terminou" e critica a posição de António Costa por dizer que as ajudas para crise no setor têm de vir da União Europeia. Miguel Morgado, por seu lado, lembra a "incompetência" do Governo em executar os fundos europeus para a Habitação. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 04 de setembro.