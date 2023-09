Relação tensa de Costa e Marcelo no Conselho de Estado, com europeias e guerra em fundo

Em julho, o Presidente da República suspendeu a reunião do Conselho de Estado que é retomada esta terça-feira. Em cima da mesa estava a análise da situação política, económica e social do país, a que agora se junta a Ucrânia como novo ponto de agenda. É um momento nobre do processo de rentrée em curso e mais um episódio da relação tensa entre Marcelo e António Costa.

Na Comissão Política desta semana, analisamos essa tensão e comentamos a universidade de versão do PSD, com o desafio de Durão Barroso e a resposta de Montenegro, e ainda passamos os olhos pela Festa do Avante. Com os comentários de Ângela Silva, Rita Dinis e Martim Silva. A ilustração é de Carlos Paes e a sonoplastia de Salomé Rita.