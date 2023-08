Nova reforma na saúde promete arrumar o SNS. Com o que podemos contar?

O Governo anunciou ontem um novo modelo que promete mudar profundamente o Sistema Nacional de Saúde. Cecília Meireles e Pedro Delgado Alves discutem a proposta que foi alvo de críticas pela Ordem dos Médicos, que acusa o anúncio de estar envolto em “secretismo”. Pedro Delgado Alves elogia a promoção da proximidade com as populações, que será permitida a partir das trinta e uma novas Unidades Locais de Saúde. Cecília Meireles insiste na necessidade de esclarecimentos, “o diabo está nos detalhes”, avisa. Há ainda tempo para voltar a discutir as possíveis candidaturas às presidenciais de 2026. Ouça em podcast o Linhas Vermelhas emitido a 30 de agosto na SIC Notícias.