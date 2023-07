“Crime em direto”. O Ministério Público deve dar explicações?

O presidente da Assembleia da República afirmou que o Ministério Público deve esclarecer "publicamente os cidadãos sobre aspetos que possam causar alarme", como as buscas à residência do antigo presidente do PSD. "Realizaram-se buscas domiciliárias que foram televisionadas em direto e, portanto, houve uma violação manifesta do segredo de justiça", considera Santos Silva. Neste Linhas Vermelhas emitido a 17 de julho na SIC Notícias, Cecília Meireles advoga que não existe segredo de justiça em Portugal "se a pessoa investigada for conhecida". Catarina Martins sublinha a gravidade que é "a imprensa estar lá antes e ver chegar os inspetores da PJ".