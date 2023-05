Com Mariana Mortágua, o Bloco de Esquerda consegue voltar a ser a terceira força política?

Mariana Mortágua foi eleita a nova líder do Bloco de Esquerda e tem objectivos ambiciosos: elevar novamente o partido ao estatuto de terceira força política já nas próximas Europeias. “São objectivos que revelam a força que o Bloco tem”, afirma Mortágua, considerando que as pessoas compreendem a luta e os objectivos do partido. Cecília Meireles congratula a sua companheira de programa mas acredita que ser a terceira força política não é um objectivo ambicioso pois “os partidos servem para influenciar a governação”, como o Bloco já fez no tempo da geringonça. “O principal adversário do Bloco de Esquerda é a realidade”, remata, porque a maior parte das soluções que o partido apresenta “são soluções que contribuem para piorar muitos dos problemas do país”. Este programa foi emitido na SIC Notícias a 29 de maio.