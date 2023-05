O PS pode perder as europeias como o PSOE perdeu as eleições locais? Uma derrota tornaria inevitáveis umas novas legislativas, como aqui ao lado? O PSD pode ficar nas mãos do Chega como o PP do Vox? Ou a mera sombra do Vox pode fazer regressar o Sanchismo em Espanha, ou o Costismo em Portugal?

Nesta Comissão Política vemos a crise espanhola ao espelho. Com comentários de Eunice Lourenço, Liliana Valente e Hélder Gomes, moderação de David Dinis, sonoplastia de Salomé Rita e João Luís Amorim e ilustração de Tiago Pereira Santos.