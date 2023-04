Com os pensionistas em primeiro, o défice fica para depois?

Após o Conselho de Ministros extraordinário, António Costa anunciou um aumento extraordinário das pensões de 3,57% que será pago a partir de julho e até ao final de 2023. "Para o ano não haverá qualquer perda de poder de compra dos pensionistas", afirmou o primeiro-ministro. Para Mariana Mortágua, o anúncio feito nesta altura é uma "forma de redirecionar o debate político" para fora do dossiê da TAP, "distraindo as pessoas". Cecília Meireles relembra que o aumento vai contra a palavra dada por António Costa no ano passado, mas espera "para ter a certeza que não há gato escondido com rabo de fora". "Isto não é maneira de lidar com 3 milhões de pensionistas que precisam de saber quanto vão receber no fim do mês", remata a ex-deputada do CDS neste Linhas Vermelhas emitido na SIC Notícias a 17 de abril.