Maus-tratos na Lourinhã e mais mexidas na TAP

A propósito de uma reportagem da SIC que revelou os maus-tratos num lar da Lourinhã que chocaram o país, a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, ordenou uma inspeção imediata e urgente por parte da instituição àquele local. É o segundo tema deste Linhas Vermelhas, com emissão na SIC Notícias a 06 de março, que abriu com novas movimentações dentro do seio da TAP, depois de Governo afastar CEO e presidente da empresa por "deficiências grave" na relação com o Estado.