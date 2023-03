Especial Money Money Money. Isto bateu no fundo: o que vai acontecer à TAP?

Ao fim de muitos anos a companhia vai ter resultados positivos e terá de ser obrigatoriamente vendida pois não será possível injetar mais dinheiro público. Mas as preocupações centram-se nos 500 mil euros pagos de indemnização e aprovados pelo governo e que acabou por levar ao despedimento polémico da CEO. Que futuro está reservado para a TAP? Este episódio teve moderação de João Vieira Pereira, diretor do Expresso, e João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação dos jornalistas Anabela Campos e Diogo Cavaleiro. A edição esteve a cargo de João Martins.