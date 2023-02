Mariana Mortágua, próxima líder do Bloco de Esquerda?

"Estou muito entusiasmada com esta nova fase, com a possibilidade de representar este projeto", confessa a deputada do BE que esta semana anunciou a candidatura à coordenação do partido. E deixa o elogio à coordenadora que abandonará o cargo: "Catarina Martins deixou um partido muito bem preparado para enfrentar o que aí vem. Deixou o Bloco muito mais forte." A agora candidata à coordenação do partido será ainda a deputada efetiva na Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP que toma posse esta semana, com a indemnização paga a Alexandra Reis como grande questão a ser tratada. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 27 de fevereiro.