Mortágua levantará voo com a TAP? E as relações 'lulo-brasileiras'

Para já, começa a comissão de inquérito à TAP, onde a deputada do Bloco será uma figura preponderante, mas isso pode roubar-lhe disponibilidade para percorrer o país bloquista antes da convenção do partido no final de maio. O papel de inquiridora implacável deverá colocá-la numa posição antagónica em relação a Pedro Nuno Santos, e isso será um teste para o futuro de ambos. A eventual participação do Presidente brasileiro Lula da Silva nas cerimónias do 25 de Abril é outro dos temas debatido neste episódio da Comissão Política, com uma nota para a tendência do ministro dos Negócios Estrangeiros para as gaffes e uma atenção às relações entre Portugal e o Brasil, o que é diferente das relações entre Lula e Portugal.

Os comentários são de João Diogo Correia, jornalista do Expresso, de Eunice Lourenço, editora de Política e de David Dinis, diretor-adjunto, com a moderação de Vítor Matos. A sonoplastia é da responsabilidade de João Martins e a ilustração é da autoria de Tiago Pereira Santos.