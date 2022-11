Novo presidente à vista no Brasil. Velhos vistos de saída em Portugal

Com Jair Bolsonaro de saída para dar lugar a Lula da Silva, que regressa à presidência do Brasil depois de um embate nas urnas muito dividido, Pedro Delgado Alves diz que o ainda presidente tem "uma grande dose de incapacidade de digerir" o resultado, não tendo ainda "o processo encerrado" e mantendo "a sua base viva e vocal". Ainda que desde domingo tenha havido protestos no Brasil promovidos por seguidores de Bolsonaro, Miguel Morgado diz esperar que este se sinta "isolado", com o país a precisar "de consolidar as suas instituições, que já estão em grande crise". O ex-deputado do PSD opõe-se, contudo, à punição judicial Bolsonaro "e os seus capangas por genocídio e discurso de ódio", como alguns apoiantes de Lula da Silva têm sugerido. O Linhas Vermelhas foi exibido na SIC Notícias a 02 de novembro.

Um debate de ideias sobre temas nacionais e internacionais. Na SIC Notícias à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Cecília Meireles, e à quarta, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves.