Nuno Rogeiro: o novo aeroporto e um “bizarro concurso público de ideias”

"Uma perda de tempo" inexplicável, diz o comentador sobre o processo de sugestões de entidades e de cidadãos para a localização do novo aeroporto que resultou em nove opções finais anunciadas esta semana pela coordenadora-geral da Comissão Técnica Independente. No Sudão continuam os confrontos entre o exército e as paramilitares da RSF que entretanto obrigaram milhares de sudaneses a deslocarem-se para zonas mais seguras do país e a refugiarem-se em países vizinhos como o Egito. O Leste/Oeste foi emitido na SIC Notícias a 30 de abril.