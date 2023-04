Quando revelar o estado de espírito do Grupo Wagner é tão perigoso como contar um segredo militar

O jornalista Evan Gershkovich do Wall Street Journal, detido na Rússia a semana passada, foi formalmente acusado de “espionagem” pelas autoridades do país. O que estava a fazer? Uma reportagem sobre o Grupo Wagner. Nuno Rogeiro considera que esta informação é “sensível” para a Rússia porque revela o estado de espírito daquele que é um dos mais importantes braços de apoio ao exército russo. Há ainda tempo para comentar a “zanga familiar da TAP”, a situação particularmente grave no Sudão e o ponto de tensão onde se encontram todas as grandes potências, Taiwan. Fique a par da atualidade internacional com o podcast Leste/Oeste de Nuno Rogeiro. Este programa foi emitido na SIC Notícias a 16 de abril.