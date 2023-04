Nuno Rogeiro: “As manifestações devem fiscalizar a sua segurança para evitar infiltrados”

Em mais uma emissão dedicada à geopolítica da guerra na Ucrânia, o comentador começa por analisar as manifestações pelo direito à habitação deste sábado. "O que se passa na manifestação tem de ser da responsabilidade dos organizadores", defende Nuno Rogeiro a propósito dos confrontos que foram registados entre manifestantes e polícias no Martim Moniz, com a marcha já a terminar. Este sábado foi também o dia em que a Rússia assume a presidência "controversa" do Conselho de Segurança da ONU. O cargo é simbólico, não lhe sendo atribuído nenhum poder especial, mas Ucrânia e EUA defendem que o país liderado por Vladimir Putin nem deveria ter assento nos cinco lugares do Conselho Permanente da ONU. "O problema é que a Carta da ONU não permite uma mudança nos seus membros permanentes", afirmou Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos EUA na organização.