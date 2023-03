Episódio extra: Donald Trump é o primeiro ex-Presidente dos EUA acusado de um crime

Pela primeira vez na História dos Estados Unidos um antigo Presidente é formalmente acusado de um crime. Na próxima semana deve apresentar-se num tribunal de Nova Iorque, que investiga o dinheiro que alegadamente pagou para silenciar a atriz pornográfica Stormy Daniels, com quem terá tido um relacionamento, pouco antes das presidenciais de 2016. Foi o equivalente a 120 mil euros.

Trump é o mais forte pré-candidato republicano às presidenciais de 2024 e a acusação não lhe limita os direitos políticos. O próprio já fez saber que se mantém na corrida e estimulou os apoiantes a protestarem contra a acusação que lhe é movida. Tentamos neste episódio, com a ajuda do analista Germano Almeida, antecipar os efeitos do processo judicial nas suas perspetivas eleitorais.

