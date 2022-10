Não há Justiça para os padres suspeitos de esconder abusos sexuais de crianças. O crime de encobrimento não existe

Se “por A mais B” ficar claro que um determinado membro da igreja ajudou a encobrir um caso de abuso sexual de uma ou mais crianças o que pode ser feito? Pode existir uma condenação? A resposta passa por um redondo não. Se já existir uma investigação em curso, podem existir sanções para quem tentar ocultar algo, mas nesse caso o crime é outro.

Grande parte dos crimes de abusos sexuais na igreja, agora denunciados, já prescreveram. Significa isto que os suspeitos não podem ser investigados, não podem ser obrigados a afastarem-se das vítimas e muito menos condenados. A justiça ficará perdida no tempo, para a maioria das crianças, agora adultos, abusados no seio da Igreja.

À conversa com a jornalista Ana Peneda Moreira, o advogado Paulo de Sá e Cunha lembra que um crime de abusos sexuais de menores prescreve mais cedo do que um crime de corrupção. Duarte Abecassis, também advogado explica até onde pode ir a mão punitiva dos tribunais eclesiásticos e o teólogo Henrique Pinto fala de uma igreja que foi empurrada a agir em defesa dos mais vulneráveis.

tiago pereira santos

