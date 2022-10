O Estado laico com a Igreja ao colo

A actuação do Presidente no caso dos abusos de menores na Igreja Católica suscitou um coro de críticas e levou a que o primeiro-ministro sentisse necessidade de vir apoiar Marcelo. Duas das mais altas figuras do Estado, que se afirma laico, uniram-se porque o Presidente da República seguiu uma estratégia de desvalorização que é defendida por uma parte da hierarquia da Igreja. Estará Costa a defender o normal funcionamento das instituições? É o que defende Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: