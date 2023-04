João Manzarra: “O meu pai preparou-me para a morte dele. Foi difícil, foi duro, mas tivemos momentos incríveis, de pura alegria”

O apresentador do programa da SIC 'Vale Tudo' recorda a infância e a adolescência, lembrando os episódios mais difíceis, nomeadamente o bullying de que foi alvo, nos escueiros, quando levou 'uma chapada' por não saber dar o nó dos atacadores; ou os sucessivos assaltos de que foi vítima na adolescência, assim como o facto de não ter sucesso entre as raparigas por ter excesso de peso. "São episódios que ficaram muito marcados", assume João Manzarra, que, ao olhar para trás, vê nos pais e no irmão um núcleo familiar que lhe deu força e proporcionou os momentos mais felizes que viveu. O apresentador fala ainda do ano em que viveu quase em exclusivo para acompanhar o pai nos tratamentos oncológicos. "Foi muito difícil, mas tivemos momentos de pura alegria, de pura contemplação, de pura fragilidade dele e força que eu ia buscar não sei onde".