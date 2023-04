Marcelo, o influencer caríssimo da TAP: “Toda a gente diz que a TAP se atrasa, mas para mim adianta-se” #blessed #gratidão #nasnuvens

Srs. Passageiros, vamos dar início à nossa viagem pele Comissão de Inquérito à TAP. A despesa vai ser grande, apertem os cintos. Estamos a voar a 73 mil pés pelas mãos, não há como enganar que esta vai ser uma aterragem atribulada. As máscaras estão a cair todas, mas o Governo continua com números de ventriloquia. Acompanhe a queda da TAP com o Isto é Gozar com Quem Trabalha em formato podcast

