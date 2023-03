Dois passageiros fora, sairá mais alguém do avião das polémicas?

À conversa com João Silvestre, editor da secção de economia do Expresso, falamos do tema em destaque esta semana: a TAP.

O que devia ter acontecido se tudo estivesse de acordo com as ‘formalidades’, a dúvida de quem ainda pode estar de saída e o que é feito do dinheiro dos contribuintes.

São alguns dos temas falados na primeira conversa do seu novo podcast Economia dia a dia.